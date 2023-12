Vídeo: vereador da Paraíba admite que bateu em mulher

O vereador Pedro Aureliano (Cidadania-PB) admitiu, em meio a uma votação na Câmara Municipal de Piancó (PE), na quinta-feira 7, a agressão cometida por ele contra uma mulher. O parlamentar afirmou, em discussão com o vereador Antônio Wallace Militão (PP-PB): “Eu bato e bato em você também”.

Leia também: “Marido de Ana Hickmann admite agressão“

Depois de Militão ter acusado o parlamentar de agredir mulheres, Aureliano levantou e foi em direção a ele. A discussão entre os vereadores fez a sessão ser suspensa.

Por meio de nota, o presidente da Câmara, Edgar Valdevino Lima (PP-PE), repudiou a fala do vereador e acionou o Conselho de Ética da Casa. “Bem como, em face de ameaça a outro colega dentro desta casa, em total desacordo com as regras de boa convivência e decoro parlamentar.”

Leia também: “Polícia italiana: acusado de agressão encostou ‘levemente’ nos óculos de filho de Alexandre de Moraes em Roma”

O debate na Câmara Municipal era sobre a possibilidade de conceder uma moção de aplausos ao ex-diretor do Hospital Regional de Piancó. Aureliano se posicionou contrário e disse que o profissional não comparecia ao município, apesar do cargo. Militão era o autor do pedido de moção de aplausos ao médico.

“Eu bato e bato em você também. Então, venha para cá”, diz Aureliano, enquanto se levantou da cadeira, pouco antes da sessão ser suspensa.

Militão cita também supostos cabos eleitorais no hospital, a partir daí, surgem as acusações e ofensas entre os dois. Em dado momento, Militão chama Aureliano de analfabeto, ao que o parlamentar responde que tem “honra e caráter”. Nesse momento, Militão o acusa de agredir mulheres, ironizando a fala sobre o “caráter”, de Aureliano.

Jornalista relembra agressão cometida por vereador

A jornalista Nena Martins, em Audiência Pública de Combate ao Feminicídio na Paraíba, em outubro | Foto: Reprodução/Instagram/nenamartinsjornalista

A Câmara Municipal de Piancó ainda citou um episódio de agressão do vereador contra a jornalista e secretária da Mulher de João Pessoa, Nena Martins. Em entrevista à rádio BandNews, ela relembrou o caso, ocorrido em 1994.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

No episódio, um ouvinte ligou para a jornalista, que estava no estúdio com alguns vereadores. A informação do ouvinte era uma denúncia de “um erro, um crime” cometidos por Pedro Aureliano.

Quando a jornalista retornou ao hotel que residia na cidade, o vereador a aguardava, com outra pessoa. Nena relatou que ele estava “muito embriagado” e a xingou, “muito agressivo”.

Logo em seguida, balançou papeis no rosto de Nena, dizendo “leve esses documentos e mostra para quem estava no estúdio que eu não cometi esse erro”. A jornalista disse que caiu no chão e cortou o braço. O vereador tentou agredi-la com chutes. Nena deixou o local e fez boletins de ocorrência.

Pedro Aureliano foi posteriormente condenado ao pagamento de cestas básicas pelo episódio, segundo ela.

Leia também: “Abuso de autoridade”, reportagem de Silvio Navarro para a Edição 189 da Revista Oeste