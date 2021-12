Vídeos mostram estragos causados pelas chuvas na Bahia

Segundo as informações mais atualizadas, 20 pessoas morreram, 30 mil estão desabrigadas e 470 mil foram afetadas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os estragos das fortes chuvas que atingem municípios da Bahia. Segundo as informações mais atualizadas, 20 pessoas morreram, 30 mil estão desabrigadas e 470 mil foram afetadas.

Oeste selecionou vídeos que mostram o desastre causado pela força da água (assista abaixo).

O governo federal já repassou R$ 20 milhões aos municípios da Bahia atingidos por fortes chuvas, informou o Ministério da Cidadania.

A previsão meteorológica é que os temporais iniciados na última quinta-feira, 23, persistam nos próximos dias, o que pode piorar os impactos das chuvas.

O ministro da Cidadania, João Roma, está no Estado para representar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e prestar auxílio aos desabrigados. Ele também é pré-candidato pelo Republicanos ao governo baiano, hoje nas mãos de Rui Costa (PT).

Bolsonaro, por sua vez, embarcou para São Francisco do Sul (SC), onde passará a festa de revéillon acompanhado da primeira-dama Michelle e da filha Laura, de 11 anos, e só deve retornar a Brasília em 3 de janeiro.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deve ir à Bahia somente na manhã desta terça-feira, 28.

Prefeituras de diversas cidades criaram campanhas de arrecadação para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas na Bahia. Entre elas estão Itabuna, Mutuípe, Jequié e Itambé. Instituições privadas e públicas também se mobilizaram para arrecadar donativos para as vítimas dos temporais no estado.

Mas o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alertou que não recebe nem solicita doações em espécie (dinheiro), por meio de transferências bancárias, pix ou forma similar de valores financeiros.

“O CBMBA sinaliza que, infelizmente, mesmo em momentos de desastres como este, existem pessoas de má fé aproveitando-se da solidariedade da população e aplicado golpes em nome de instituições sérias e consolidadas”.