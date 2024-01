YouTube derruba em definitivo canais de Monark

O influenciador Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, informou que o YouTube encerrou permanentemente todos os seus canais na plataforma.

Em uma postagem no Twitter/X na quinta-feira 4, o influenciador digital lamentou a situação. “YouTube acaba de deletar todos os meus canais permanentemente”, afirmou. “Não bastava banir do Brasil, querem apagar minha existência.”

No link da página de Monark, a rede de vídeos informa que a “conta foi encerrada por violação dos Termos de Uso do YouTube”.

Em outra publicação, Monark disse que a plataforma não deu explicações sobre a razão do banimento. “O engraçado é que dessa vez sequer me deram alguma justificativa do porquê baniram”, afirmou. “Teve um lobby poderoso por trás, com certeza.”

O engraçado é que dessa vez sequer me deram alguma justificativa do porque baniram. Teve um lobby poderoso por trás com certeza. — Monark (@monarkbanido) January 5, 2024

O influenciador, que hoje vive na Flórida (Estados Unidos), com medo de ser preso no Brasil, disse que a censura chegará aos que hoje comemoram as decisões contra a direita.

“A esquerda será censurada, e a culpa será dela mesma”, disse Monark. “Lutam e comemoram a censura dos que não gostam, daqueles que mesmo não sendo de esquerda defenderiam até a morte o direito deles se expressarem.”

Ele também disse temer pelo fim de seu perfil no Twitter/X. “Quanto tempo será que esse perfil resiste?”, questionou o influencer brasileiro. “Conto com você, Elon Musk”, afirmou, marcando o bilionário dono da rede social.

Monark está sob censura por decisão de Alexandre de Moraes

O youtuber Monark, quando participava do Flow Podcast

Em uma entrevista recente ao jornal Folha de S.Paulo, o influenciador digital chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “ditador” e “imperador”. De acordo com o produtor de conteúdo, o magistrado estaria atuando como “apurador, investigador, promotor, julgador, tudo”.

Foi Moraes quem determinou o banimento de Monark das principais redes sociais. A decisão por parte do ministro do STF ocorreu depois que o influenciador questionou o sistema eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Em junho de 2022, uma decisão de Moraes destacou uma declaração de Monark na plataforma de vídeos Rumble, ao dizer que o STF estaria “disposto a garantir uma não transparência nas eleições”. Dois meses depois, o ministro o multou em R$ 300 mil por descumprir a ordem judicial.

O influenciador digital passou a ser foco de atenção quando disse, no podcast Flow, que nazistas deveriam ter direito de se organizar em um partido. A declaração ocorreu em um programa de 2022, que contou com as participações dos deputados Kim Kataguiri (União-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP).

Para Monark, o direito à liberdade de expressão deveria abranger todo tipo de pensamento e ideologia. Depois disso, o programa sofreu um intenso boicote — e Monark foi obrigado a se desligar.