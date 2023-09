Michelle relata ter sofrido depressão, e blogueiro debocha: ‘Coitadinha’

O blogueiro Ricardo Noblat debochou da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que relatou ter sofrido depressão durante o período em que Jair Bolsonaro era presidente da República. O jornalista proferiu a declaração no sábado 2.

“Coitadinha”, escreveu o blogueiro, no Twitter, referindo-se a Michelle. O ataque de Noblat inflamou as redes sociais, porque setembro é o mês em que há uma campanha mundial de prevenção ao suicídio.

A ex-primeira-dama relatou os problemas de saúde na manhã do sábado, durante um evento do PL Mulher, em Brasília. “Chorei muito”, disse, diante de filiados ao partido. “Tive depressão em 2019. Pensei em morrer, por tantos ataques que surgiram na mídia. Cheguei só querendo fazer o bem, como muitos aqui.”

O relato de Michelle sobre depressão

O evento do PL Mulher, promovido especificamente para o público feminino, ocorreu no Distrito Federal. A cerimônia teve início às 8 horas do sábado.

No discurso, Michelle disse que sofreu ataques pessoais de 2018 a 2022. “Infelizmente, atiraram pedradas”, constatou. “Falavam mal das minhas filhas. Chegaram a falar mal da minha filha [Laura] que estava às vésperas de completar 12 anos.”

A ex-primeira-dama aproveitou a ocasião para encorajar as mulheres do partido. “Vocês, que pensam em se candidatar: as pedradas virão”, alertou. “O assassinato de reputação vai acontecer, sim. Mas não percam as esperanças.”

Setembro Amarelo

O amarelo tornou-se símbolo da campanha | Foto: Reprodução/Redes sociais

A campanha surgiu nos Estados Unidos, em 1994. Naquele ano, a família de um jovem suicida distribuiu, no velório dele, cartões amarrados em fitas amarelas.

Nessas fitas, havia frases de apoio para pessoas que estivessem enfrentando problemas emocionais. O amarelo fazia alusão à cor do carro do jovem.

Por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização da Vida, em 2014, o Setembro Amarelo chegou ao Brasil.

