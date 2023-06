Mulher encontra cemitério de carros com ‘van Scooby-Doo’

Uma exploradora urbana encontrou um cemitérios de carros abandonados. Entre os muitos modelos, uma cópia da van usada na franquia Scooby-Doo, a “Máquina do Mistério”.

Em outubro do ano passado, Ashley Urbex postou registro do cemitério de carros abandonados com a Van do Scooby-Doo em seu Tik-Tok. Mas apenas recentemente ele chamou a atenção no Reino Unido, país onde reside.

Ashley mora na cidade inglesa de Milton Keynes. Trata-se de uma cidade com quase 300 mil habitantes, a pouco menos de 100 quilômetros da capital Londres. Com cerca de 31 mil seguidores no Tik-Tok, ela usa a rede social para mostrar cenários urbanos desabitados.

Na lista mansões que poderiam servir de cenário para filmes de terror, hotéis destruídos, galpões que já foram fábricas e até mesmo instalações públicas desativadas, como uma delegacia de polícia caindo aos pedaços. Em resumo, a exploradora se dedica às cenas de lugares abandonados de todos os tipos. Até mesmo um conjunto habitacional desabitado está em uma das gravações.

A temática dos automóveis deixados para trás há anos não é incomum nas postagens. Além do vídeo da van do Scooby-Doo, existem muitas outras gravações com veículos que podem ser considerados sucatas. Em uma delas, por exemplo, aparece um caminhão do do corpo de bombeiros.