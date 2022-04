Uber no Rio terá botão para usuário chamar a polícia

Parceria com a PM começa com um projeto-piloto restrito apenas à região da Baixada Fluminense

A Uber anunciou que contará com um botão para permitir que usuários acionem a polícia por meio do aplicativo. O recurso vai ser colocado em prática em cooperação com a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM-RJ).

Pelo sistema, sempre que se sentir ameaçado durante uma corrida, o usuário pode apertar o botão. Assim, a polícia vai receber a localização em tempo real para poder agir. Não é necessário que o passageiro faça comunicações em voz alta.

Em um primeiro momento, a parceria entre Uber e a PM do Rio vai ser um projeto-piloto restrito apenas à região da Baixada Fluminense. Mas, depois da fase de testes, o programa deve ser expandido a outras áreas do Estado.

-Publicidade-

Tudo vai ser feito com recursos da startup norte-americana RapidSOS, especializada em conectar aparelhos móveis com serviços de emergência. Para localizar o carro, vão ser usados o GPS, além de detalhes do veículo como cor, placa e nome dos envolvidos na corrida.

De acordo com a Uber, os operadores do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares do Rio de Janeiro vão passar por um treinamento técnico antes de o recurso entrar em vigor.

Novidade no Brasil, essa integração tecnológica já é realizada em mais de 1.200 cidades nos Estados Unidos e em 29 Estados no México.