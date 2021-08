Brasil reduz número de queimadas por km²

'O primeiro passo no entendimento desse fenômeno é não confundir incêndio com queimada', destaca Evaristo de Miranda

Em julho, o Brasil reduziu o número de queimadas por km² no país (1,8 queimada por 1.000 km²) e passou a ocupar a quarta posição no ranking dos registros na América do Sul. Quem lidera a lista é o Paraguai, com 11,3 queimadas, seguido da Bolívia (3,7) e da Argentina (2,1). Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, compilados pela Embrapa Territorial.

Além disso, também houve redução expressiva nos biomas Amazônia (-27%) e Pantanal (-70%). O aumento ficou no Pampa (+234%) e na Mata Atlântica (+113%). “Em regiões tropicais, o primeiro passo no entendimento desse fenômeno é não confundir incêndio com queimada”, alerta Evaristo de Miranda em seu novo artigo publicado na Edição 73 da Revista Oeste.

Ele explica que “incêndio é um fogo indesejável, fora de hora e lugar. Ninguém responde por ele. Ele destrói patrimônio público e privada”. Já a queimada “é uma tecnologia agrícola” utilizada há anos e na qual, “o produtor decide a hora e o lugar de queimar, de forma controlada e desejada”.

Quando falta o conhecimento sobre essa diferença, “muitos projetam aqui [no Brasil] imagens dos violentos incêndios da Califórnia, Canadá, Europa Mediterrânea, Sibéria e Austrália”. Mas é bom reforçar que “nenhum agricultor queima por malvadeza”. O que falta é uma “política de desenvolvimento”.

“Há uma categoria midiática nacional e internacional de “escandalizados” e “revoltados” com o fogo no Brasil e na Amazônia, sobretudo em lideranças governamentais e não governamentais na Europa, por exemplo. Mas não se vê de sua parte nenhuma centelha ou movimento em propor e alocar alguns bilhões de dólares a programas de redução das queimadas, através da adoção de alternativas tecnológicas sustentáveis. Eles só clamam por maior fiscalização, repressão e criminalização. Querem desantropizar a Amazônia e as áreas rurais. Até no agro moderno há alguns adeptos dessas propostas policialescas de eugenismo rural, visando à “raça” dos agricultores pobres”.

