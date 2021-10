Depois de invasão à Aprosoja, CNA defende produtor rural

Militantes do MST vandalizaram sede da Aprosoja em Brasília na quinta-feira 14 | Foto: Reprodução/Twitter

Um dia depois da sede da Aprosoja Brasil ser vandalizada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), divulgou um comunicado defendendo os produtores rurais.

A CNA diz que a insegurança jurídica no Brasil é refletida em “riscos gerados pelas invasões de terra, fragilidade dos marcos regulatórios e desproteção jurídica diante de novas limitações administrativas”.

A entidade lembra que tais questões refletem em aspectos positivos para toda a sociedade e não apenas o setor produtivo. “Todas estas questões têm o objetivo de assegurar o progresso da produção rural, a grande oferta de alimentos para o mercado interno e a continuidade das exportações, sendo, portanto, demandas que atendem ao interesse geral dos brasileiros e não apenas a um setor específico”, diz o documento.

Em seu posicionamento, a CNA defendeu os produtores brasileiros e ainda fez críticas aos atos de vandalismo. “Os nossos produtores estão presentes em todas as regiões do país, vivem em diferentes ambientes geográficos e são portadores de heranças culturais diversas. Algo, no entanto, os unifica em sua visão política: a crença na democracia, na liberdade de opinião, de escolha política e na livre iniciativa.