100 mil argentinos no Rio para a final da Libertadores

Um jogo “épico”. Assim está sendo chamada a final da Libertadores da América entre Fluminense e Boca Juniors, que acontece neste sábado, 4, no Maracanã, às 17 horas. O time carioca entra em campo pelo título inédito, enquanto os argentinos tentam a sétima conquista. Segundo o Consulado da Argentina no Rio, mais de 100 mil torcedores xeneizes estão na cidade.

Trinta mil argentinos compraram ingresso para ver a partida no estádio. Isso significa que outros 70 mil estarão nas ruas acompanhando em telões e bares. Estima-se que o número ultrapasse a quantidade de argentinos no Rio durante a Copa do Mundo, em 2014.

Leia também: “Vídeo: Boca Juniors e Fluminense levam clima de guerra à Praia de Copacabana”

O número de torcedores pegou o Rio de surpresa. “Ninguém esperava tanto argentino”, disse o representante de uma das associações de moradores de Copacabana.

Um PM, que está trabalhando na segurança da Praia de Copacabana, também contou a Oeste ter ficado surpreso. “É só você andar na praia para ver o quanto a segurança está reforçada”, falou. “Mas é muito argentino, né?”

A Secretaria de Segurança do Estado do Rio reforçou o policiamento em toda a orla da cidade | Foto: Reprodução/Instagram/Marcelo Maywald

De acordo com HotéisRio, as taxas de ocupação subiram de 67% para 87% na semana da final da Libertadores. Só em Copacabana, a ocupação está em 93%.

Apesar da crise econômica que atravessa o país vizinho, os torcedores do Boca começaram a chegar ao Rio na quarta-feira 1º. Alguns vieram de avião, a maioria, porém, de carro ou ônibus fretados.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Entre os torcedores do Boca que vieram para a final, está Rafael Di Zeo, de 61 anos, líder da La 12, a torcida mais temida do time argentino. Di Zeo já esteve preso por acusação de envolvimento em uma tentativa de assassinato.

La 12, torcida organizada mais temida do Boca Juniors, fez postagem com os principais líderes, Rafa Di Zeo e Mauro Martín, a caminho do Rio | Foto: Reprodução/TwitterX/Canto das Torcidas

O capitão do Fluminense, o zagueiro Nino, gravou um vídeo pedindo por “uma grande Final, em paz!”.

Segurança reforçada

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que a área de Copacabana, onde se concentra a maioria dos argentinos e onde aconteceu a briga entre as torcidas rivais na tarde de quinta-feira 2, “está recebendo atenção especial com agentes do batalhão de Rondas Especiais e controle de Multidão”.

Também fazem parte da operação policias do Choque e patrulhamento com aeronaves. A secretaria afirmou que a orla está sendo monitorada para garantir a segurança de moradores e turistas. O mesmo será feito no entorno do Maracanã, na Cinelândia e no Sambódromo, onde estarão os telões para as torcidas. Haverá bloqueio com revista.

Depois da briga que envolveu os torcedores do Fluminense e do Boca Juniors, na Praia de Copacabana, no final da tarde da quinta-feira 3, houve uma reunião entre os principais dirigentes das confederações e dos clubes.

Leia também: “Guerra contra o Hamas faz ídolo do futebol de Israel retornar à seleção”

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, se reuniu com representantes da Federação Argentina de Futebol (AFA), da Conmebol e com os dois clubes que disputam o título.

Rodrigues disse que a reunião foi focada no tema “segurança”, para garantir público no jogo. “Esperamos que os problemas que tivemos antes sejam sanados”, disse. “O governador se colocou à disposição e em todo momento manteve contato com a direção da Conmebol. Terá público.”

Ao lado do presidente do Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também gravou um vídeo no qual pede que se “estabeleça um clima de paz, para se fazer no Maracanã uma linda festa do futebol, unindo as duas nações”. Já o cartola argentino lembrou que “isso não é uma guerra, é uma partida de futebol”.

Onde assistir ao jogo

Os cariocas e turistas que não forem ao Maracanã, neste sábado, poderão acompanhar a final da Libertadores em telões. Foram instalados dois telões no centro da cidade, com distância de 2,5km entre eles, para que as torcidas rivais assistam separadas. Os tricolores ficarão com o telão montado na Praça da Cinelândia, e os argentinos no Sambódromo.

Haverá bloqueio nas ruas no entorno e revista para acesso aos locais. O fechamento das ruas está previsto para às 11 horas, mesmo horário em que será interrompido o serviço do VLT dentro do perímetro de interdição.

Os tricolores que forem de metrô, deverão descer na Estação Cinelândia e usar as saídas D e E. Os acessos A, B,C e F também serão fechados à partir das 11 horas.

Os postos médicos serão instalados na Rua Pedro Lessa e na Rua Treze de Maio, no Centro.

Em nota, a Suderj informou que o procedimento de acesso para os torcedores que têm cadeira cativa no Maracanã será inalterado.

O telão e o palco da fun zone, no Posto 2, na Praia de Copacabana, encerrou as atividades na noite desta sexta-feira, 3.

Transmissão pela televisão

A final da Copa Libertadores da América será transmitida pela Paramount+e Star+ (Streaming), ESPN (TV fechada) e Rede Globo (TV aberta).