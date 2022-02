5 pacientes testam positivo para subvariante da Ômicron no Brasil

No sábado 5, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou mais dois casos de contaminação pela linhagem B2 da Ômicron no Brasil. Elas ocorreram nos Estados de e Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Ao todo, cinco pacientes esse novo tipo da variante do coronavírus Sars-CoV2: já possuía um registro na população fluminense, e São Paulo tem outros três.

De acordo com a Fiocruz, 95% de todos os exames para detectar o vírus realizados em janeiro que passaram por sequenciamento genético no país apontaram a contaminação pela nova Ômicron. A nova variante tem se mostrado menos letal que as demais.

Na Inglaterra, por exemplo, sua disseminação não causou o aumento da ocupação de leitos com respiradores.

-Publicidade-

No Brasil, considerando todas as cepas, 26,4 milhões de contaminações pelo coronavírus foram confirmadas desde que a pandemia teve início. Desse contingente, 22,6 milhões estão curadas e 631 mil morreram.

O surgimento da Ômicron

A variante Ômicron foi descoberta no sul do continente africano em de novembro de 2021. Todavia, exames feitos pelo Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul revelaram que o patógeno circula naquele país, pelo menos, desde 8 de novembro do do ano passado.

Leia também: “A era do pânico“, artigo de Paula Leal na edição 90 da Revista Oeste