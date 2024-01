Acidente com ônibus na Bahia deixa mais de 30 feridos

Na noite de terça-feira 9, um acidente com um ônibus deixou 32 passageiros feridos na BR-430. O acidente aconteceu no trecho da cidade de Caetité, localizada no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis pessoas foram socorridas em estado grave.

O acidente na rodovia baiana aconteceu três dias depois da batida entre um caminhão e um ônibus de turismo, que provocou a morte de 24 pessoas na noite de domingo 7, na BR-324. Este acidente aconteceu no norte do Estado, no trecho da cidade de São José do Jacuípe. De acordo com a PRF, foi o acidente com o maior número de vítimas nos últimos dois anos.

Evento religioso

Segundo o portal g1, as autoridades locais informaram que o veículo envolvido no acidente de terça-feira, na BR-430, saiu por volta das 9h30. O acidente ocorreu por volta das 23h45. Os passageiros do ônibus tinham como destino um evento religioso celebrado na cidade baiana de Ilhéus. A viagem deveria durar aproximadamente 24 horas.

O veículo tinha capacidade para transportar 60 passageiros. Ao todo, havia 60 adultos e seis crianças — que não tiveram as idades reveladas. A causa do acidente, porém, ainda não foi divulgada.

Seis passageiros tiveram ferimentos graves | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com o portal supracitado, a empresa responsável pelo ônibus informou que os passageiros que não tiveram ferimentos e os que já receberam alta hospitalar foram hospedados em um hotel na cidade de Caetité. A empresa disse também que deve transportar as pessoas de volta para Brasília.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa estava devidamente habilitada para prestar o serviço de transporte de passageiros, bem como o ônibus usado na viagem.

Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa 24 mortos na Bahia

Na noite de domingo 7, uma batida entre um micro-ônibus e um caminhão deixou pelo menos 24 mortos e seis feridos na cidade de São José do Jacuípe, norte da Bahia, localizada a 290 km de Salvador. Dentre os mortos, 21 estavam no coletivo e três no caminhão. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

A estudante de Direito Maysa Grassi, que sobreviveu ao acidente, perdeu seus pais e sua irmã.