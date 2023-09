Um ônibus bateu contra um caminhão matando duas pessoas e outras 40 ficaram feridas em acidente na BR-020 na noite de sábado 2, na zona rural de Formosa, Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, depois do impacto, a carreta pegou fogo.

O veículo da expresso Guanabara seguia para Bahia, quando um caminhão tentou uma ultrapassagem, mas não retornou à sua faixa. A manobra da carreta obrigou o motorista do ônibus de 46 passageiros a desviar na contramão. Durante o resgate feito pelos Bombeiros de Goiás, 23 pessoas foram transportadas para um ponto de apoio com ferimentos leves, como escoriações.

Duas pessoas feridas precisaram ser levadas pela ambulância e 18 foram atendidas e transportadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Outras duas pessoas foram levadas para hospitais do Distrito Federal.

Acidente ocorreu em meio a ultrapassagem feita por um caminhoneiro | Foto: Reprodução/Instagram Bombeiros Goiás

Empresa de ônibus se manifesta sobre acidente

A Expresso Guanabara liberou um comunicado sobre o acidente explicando a situação e dando o suporte para auxiliar os passageiros depois do acidente. Veja a nota da empresa:

“A Guanabara comunica que neste sábado (02/09), por volta de 20h30, houve um acidente envolvendo um de seus veículos (Placa PNG 8973) na BR 020, próximo ao distrito de Bezerra, município de Formosa (GO). O veículo fazia a linha Goiânia – João Pessoa e estava com 46 passageiros a bordo, tendo partido da cidade de origem às 12h. Segundo imagens da câmera do ônibus e de acordo com testemunhas, a carreta envolvida no acidente forçou uma ultrapassagem sobre outra carreta, invadindo a mão de direção do ônibus e provocando a colisão. Duas pessoas morreram. Quando tomou ciência do fato, a Guanabara enviou de imediato uma força-tarefa ao local para prestar toda a assistência às vítimas. Os passageiros liberados seguiram viagem em outro veículo da empresa. A Guanabara se solidariza com as famílias das vítimas e ressalta que está colaborando com os órgãos competentes para a completa elucidação do acidente.”