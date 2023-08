Um adolescente de 16 anos foi apreendido depois de roubar um carro e tentar escondê-lo debaixo de um lençol. Ele foi abordado por policiais na tarde de quarta-feira 9, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Além do adolescente, um homem foi preso em flagrante. De acordo com as autoridades responsáveis pelo caso, ele também tentou esconder o carro — um Hyundai HB20 — em sua residência.

publicidade

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o roubo ocorreu na segunda-feira 7. Na ocasião, a vítima foi abordada por dois indivíduos e teve seu aparelho celular e o veículo roubados.

Jovem confessa que “escondeu” carro roubado debaixo de lençol

A Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos esclareceu o roubo de um Hyundai HB20 e prendeu em flagrante o indivíduo que “escondia” o carro debaixo de um edredom | Foto: Reprodução/Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

Durante rondas da polícia pela região do Bairro Jardim Noroeste, o adolescente foi apreendido. Ao ser abordado por agentes de segurança, ele confessou a autoria do crime.

Além disso, o jovem disse aos policiais quem seria seu comparsa e onde estaria o carro roubado.

Diante da confissão, os agentes de segurança foram até a casa indicada e, no local, encontraram o carro escondido debaixo de um lençol.

O proprietário do imóvel, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e ainda confessou a prática do crime. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto, ao qual foi cumprido pelos agentes da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.

Leia também: “‘Saidinha’ de Dia dos Pais vai colocar na rua milhares de presos”