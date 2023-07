Advogado carioca gasta R$ 13 mil no cartão e forja sequestro para não pagar

Depois de gastar R$ 13 mil em um shopping do Rio de Janeiro (RJ), o advogado Rodrigo Barcelos de Oliveira foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato de falsa comunicação de crime. Depois do seu passeio ao shopping, Rodrigo foi até a delegacia registrar que as compras haviam sido feitas por criminosos; ele afirmou ter sido vítima de sequestro relâmpago. Na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), o advogado disse que, enquanto dirigia pela Avenida das Américas, foi abordado por dois homens numa moto.

Porém, os policiais desvendaram a farsa durante a checagem das imagens das câmeras de segurança: o advogado forjou o próprio sequestro. Isso porque os registros dos equipamentos mostraram o advogado caminhando sozinho e com as sacolas, enquanto fazia as suas compras por mais de três horas no centro comercial. Quando interpelado em depoimento, Rodrigo alegou, em sua defesa, ter inventado o crime por dificuldades financeiras e, “ao ver a geladeira vazia”, teria decidido pôr o golpe em prática.

publicidade

Contudo, de acordo com o portal G1, a lista de compras do advogado incluiu R$ 850,00 em cuecas de grife, uma cama para cachorro de R$ 718,00, e um sapato de R$ 690,00. Rodrigo pagou também R$ 2.200,00 por um capa para prancha de surf. À polícia, Rodrigo detalhou que, a dupla de criminosos o coagiu no estacionamento do Barra Shopping, na zona oeste da capital fluminense. Um dos bandidos supostamente teria passado cerca de 5 horas fazendo compras com o cartão do advogado até o limite de bloqueio, enquanto ele era mantido refém pelo outro suposto criminoso.

Rodrigo comprou diversas roupas de grife. Foto de Artem Beliaikin na Unsplash | Reprodução

O que a polícia disse?

Segundo os servidores da 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, “após analisarem as câmeras de segurança do shopping, os agentes confirmaram que o relato era uma grande farsa criada com o intuito de obter vantagem indevida com o não pagamento das compras realizadas, já que as imagens mostram o próprio Rodrigo realizando as compras”.

Lista de compras de Rodrigo

No shopping carioca, o advogado que forjou o próprio sequestro fez compras em 11 lojas:

mais de R$ 2 mil em um mercado;

R$ 56,70 em mercado;

R$ 300 em pilhas e guloseimas;

mais de 3,4 mil em um capacete de moto;

R$ 690 em um calçado;

R$ 850 em itens na Giorgio Armani;

R$ 2,2 mil em capa especial para prancha de surf;

mais de R$ 1 mil em sunga de praia;

R$ 400 em produtos de limpeza de eletrônicos;

R$ 718 em cama para cachorro;

R$ 1,3 mil em ótica.

No total, Rodrigo gastou R$ 13.035,90.