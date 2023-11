Advogado de réu do 8 de janeiro recusa acordo ‘irrazoável e punitivista’ da PGR

O advogado Ezequiel Silveira, que defende cerca de 20 réus pelos atos de 8 de janeiro, encaminhou na segunda-feira 13 uma recusa ao acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República (PGR) a um de seus clientes. Conforme com o documento, citado pela Gazeta do Povo, o advogado considerou o acordo “irrazoável, imponderado, punitivista, e, portanto, incompatível com os princípios de justiça negocial”.

+ Leia as últimas notícias de Brasil no site da Revista Oeste.

“As condições propostas são mais graves que qualquer pena a que a acusada possa, legalmente ser submetida, mesmo em caso de condenação, uma vez que, a ré, mesmo sem haver cometido qualquer crime, passou quase dois meses na prisão e segue com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares até o dia de hoje”, escreveu o profissional, em trecho citado pela Gazeta.

A Procuradoria-Geral da República ofereceu acordo de não persecução penal aos réus do 8 de janeiro que estavam acampados em frente ao Quartel-General do Exército em Brasil e foram acusados de associação criminosa e incitação de crime, cuja soma das penas não chega a quatro anos.

Para firmar o acordo, o réu precisa confessar que cometeu os dois crimes e assumir o compromisso em prestar serviços à comunidade, além do pagamento de multa. No caso dos atos do 8 de janeiro, o valor estipulado foi de R$ 5 mil a R$ 50 mil. Além disso, quem aceitar o acordo deve participar de curso sobre democracia. Outro ponto do acordo da PGR é a proibição de participar de redes sociais.

Imposição de confissão sobre o 8 de janeiro é inconstitucional, diz advogado

Manifestantes ocupam o Congresso Nacional para protestar contra o governo Lula – 08/01/2023 | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na petição, o advogado ainda argumenta que disse que a imposição da confissão é inconstitucional, uma vez que “a Constituição Federal assegura aos cidadãos a garantia da não autoincriminação, consagrando o direito ao silêncio”.

Em razão disso, afirmou o advogado, a cliente não vai aceitar a “proposta imoral e indecente” e vai provar sua inocência em juízo. “A contraproponente possui suficiente envergadura moral (aparentemente em falta em diversas instituições da República brasileira nestes dias) para não se submeter a aceitar a proposta imoral e indecente oferecida por esta PGR, não desejando confessar os fatos a si imputados, não reconsiderando da manifestação anterior e almejando provar sua inocência em juízo.”

Leia também: O triunfo da injustiça, reportagem publicada na Edição 182 da Revista Oeste.