Alerta: geada pode causar danos e deixar temperatura em 0ºC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém, pela segunda manhã consecutiva, o alerta para o “perigo” de ocorrência de geada no Sul do Brasil. Conforme boletim do órgão, o atual aviso seguirá ativo até às 7 horas desta quarta-feira, 19.

Desta vez o alerta em nível laranja — que representa o segundo grau de possibilidade de problemas em virtude da condição do tempo, o que se classifica como “perigo” — se dá de forma exclusiva a regiões do Rio Grande do Sul. Na terça 18, áreas do sul de Santa Catarina também ficaram sob aviso do Inmet.

De acordo com o instituto, o perigo de danos provocados pela geada desta quarta engloba cinco áreas geográficas gaúchas:

Sudoeste; Centro Ocidental; Sudeste; Centro Oriental; e Metropolitana de Porto Alegre.

Novamente, o Inmet reforça que tal condição climática adversa pode, sobretudo, provocar prejuízos ao agronegócio local, com “risco de perda de plantações”. Além disso, os termômetros podem marcar de 0ºC a 3ºC nesta manhã. Além de prejudicar a população em geral, as baixas temperaturas provocam as mortes de rebanhos. Em junho, por exemplo, mais de mil cabeças de gado morreram em Mato Grosso do Sul em decorrência do frio.

Para as demais áreas do Rio Grande do Sul, o alerta do Inmet é classificado como “perigo potencial”, na cor amarela. Nesse sentido, o órgão fala em “risco leve de perda de plantações”. O aviso, assim como o outro, é válido até às 7 horas desta manhã.

Alerta para geada no Sul e de chuvas intensas no Norte

Enquanto para o extremo Sul do país, o alerta é de “perigo potencial” para chuvas intensas para todo o Estado de Roraima. Além disso, o mesmo aviso serve para toda a faixa norte do Amazonas e no noroeste do Pará. No nordeste paraense, chegando ao extremo noroeste do Maranhão, o alerta também é de “perigo potencial” para chuvas intensas.

O Inmet avisa que o alerta para as chuvas será válido até as 10 horas desta quarta. “Chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 quilômetros por hora)”, afirma o instituto. “Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

