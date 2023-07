Alerta vermelho: ciclone extratropical atinge nível mais alto de perigo

O ciclone extratropical que assola a Região Sul do país atingiu seu nível mais alto de atenção.

Na quarta-feira 12, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o alerta vermelho nos Estados. Isso significa que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina enfrentam “grande perigo”, para usar os termos dos meteorologistas.

publicidade

O alerta teve início às 18 horas de ontem e deve seguir até as 12 horas desta quinta-feira, 13. É durante esse período que a intensidade do ciclone extratropical deve aumentar.

Quais áreas devem ser alvo do ciclone extratropical?

Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão em alerta vermelho | Foto: Reprodução/Inmet

O fenômeno deve atingir a região metropolitana de Porto Alegre e o sudeste, o nordeste e o centro-oriental do Rio Grande do Sul. A grande Florianópolis, o sul de Santa Catarina e o Vale de Itajaí também estão na mira das tempestadas e das rajadas de vento.

Conforme o Inmet, o vento deve ultrapassar 100 quilômetros por hora. Há grande risco de danos em edifícios, possível corte de energia elétrica, queda de árvores e bloqueios de rodovias. Nem mesmo as plantações devem ficar livre do ciclone extratropical.

Leia mais: “Chuva e rajadas de vento: o que o novo ciclone extratropical vai provocar”

Meteorologistas pedem aos cidadãos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que fiquem em locais abrigados, longe de janelas.

Segundo o Inmet, a população desses Estados deve evitar locomoção pelas ruas durante os horários mais intensos de chuva e vento.

Por que o Inmet elevou o “alerta vermelho”?

A passagem do ciclone pelo Rio Grande do Sul, que trouxe consigo chuva de granizo e rajadas de vento, provocou estragos no Estado.

Na quarta-feira, houve registros de casas danificadas e suspensão de aulas das redes pública e privada de várias áreas.

Leia também: “Ciclone extratropical: São Paulo será atingido por rajadas de vento”

Desde o início da previsão meteorológica que indicava a formação de mais um ciclone extratropical, as equipes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul contavam com medidas de prevenção, preparação e mitigação de efeitos. Isso, contudo, não foi o suficiente.

O Inmet comunicou que houve um volume de chuva superior a 60 milímetros por hora e vento que ultrapassa os 100 quilômetros por hora. Além disso, houve grande quantidade de granizo por toda a área do Rio Grande do Sul e em toda a faixa do litoral de Santa Catarina.