O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alerta vermelho de tempestade para partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Conforme a previsão do tempo, os dois Estados vão sofrer com grande volume de chuva na manhã desta terça-feira, 17.

De acordo com a meteorologia, vai chover mais de 100 mm até as 10 horas de hoje. A previsão, a saber, vale para o noroeste e o oeste gaúcho e o extremo oeste catarinense.

O alerta vermelho do Inmet não se resume, contudo, à tempestade. Isso porque o temporal deve ter a companhia de queda de granizo e de ventos que podem alcançar velocidade superior a 100 km/h. Dessa forma, o instituto avisa: problemas correm o risco de ocorrer sobre essa parte do país.

“Grande risco de danos em edificações”, alerta a equipe do Inmet. “Corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.”

Ou seja, o alerta vermelho de tempestade no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina pode resultar em danos à infraestrutura e, por exemplo, às atividades locais de agricultura.

Além de falar sobre os riscos do novo temporal, o Inmet divulga três instruções em relação ao fenômeno climático:

desliguar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de enxurrada, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos; e em caso de situação de grande perigo confirmada: procure abrigo e evite permanecer ao ar livre.

Avisos além do alerta vermelho de tempestade no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

Dia de chuvas intensas se espalharem pelo Brasil | Foto: Reprodução/Freepik

O alerta vermelho de tempestade no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina não é, entretanto, o único recado da vez por parte do Inmet. Há, por exemplo, avisos sobre chuvas intensas e ventania.

Ainda no Sul do país, mas com exceção ao noroeste do Paraná e ao sudeste gaúcho, há alerta laranja de tempestade. Deve chover até 100 mm até o fim da tarde desta terça-feira, além de risco de queda de granizo e de rajadas de vento de até 100 km/h. Com isso, há o “risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”.

Na faixa que se estende da metade leste do Estado de São Paulo até a metade sul do Rio de Janeiro, pegando ainda o extremo sul mineiro (região de Pouso Alegre), o alerta é de chuvas intensas. Sendo assim, há a expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo até as 10 horas desta terça-feira.

Chuvas e rajadas de vento no Norte e no Nordeste

Chuvas vão cair sobre áreas do Brasil | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O mesmo alerta de chuvas intensas vale para praticamente toda a Região Norte, com exceção do Amapá, centro-oeste do Pará, nordeste do Amazonas e sul do Tocantins. Além disso, o aviso vale para o centro, oeste e noroeste de Mato Grosso e extremo oeste do Maranhão.

No Nordeste, por fim, há outros dois alertas para a manhã de hoje. Parte do interior da região vai contar com vendaval, com as rajadas podendo chegar a 60 km/h. Já a faixa litorânea que vai do Piauí à Paraíba, o aviso é de ventos costeiros, o que pode acabar por movimentar dunas de areia sobre construções próximas à orla.

