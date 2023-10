Semana começa com previsão chuva e raios no Sul e Sudeste

O início da semana vai ser de chuva em áreas do Sudeste, sobretudo na cidade de São Paulo. Para pontos da Região Sul, o destaque da previsão do tempo é a ocorrência de raios e temporais no decorrer dos próximos dias.

Outubro chega em sua metade atingindo a marca de o mês mais chuvoso em São Paulo desde o início das medições, em 1943. A chuva não dará trégua para os paulistanos nesta semana que inicia. De acordo com o MetSul, esta segunda-feira, 16, terá sol com nuvens e elevação de temperatura. A máxima será de 30°C, com possiblidade de chuva forte no final da tarde.

A previsão se repete na terça-feira 17. Na quarta-feira 18, o tempo vira e uma frente fria atinge a capital trazendo chuva e garoa para São Paulo. A máxima não deve passar de 23° C. A quinta-feira 19 será ainda mais fria, com máximas previstas em torno de 20°C. O clima permanecerá igual na sexta-feira 20.

Previsão de chuva no Sudeste e mais temporais com raios para o Sul

Ainda se recuperando dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias, Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem ter mais transtornos nesta semana | Foto: Reprodução/Freepik

Os gaúchos começam a semana com mais um alerta para temporais. A capital Porto Alegre amanheceu com trovoadas, e a cidade de Santa Maria começou a segunda-feira com chuva de granizo. A MetSul indica a possibilidade de chuva extrema em parte do Rio Grande do Sul, com maiores acumulados para o noroeste e o norte do Estado.

O sol chega a aparecer com nuvens em diversas cidades gaúchas, mas a nebulosidade aumenta muito e o céu passa a nublado e encoberto.

A chuva generalizada também atinge Santa Catarina nesta segunda e terça-feira e deve se concentrar mais sobre o meio-oeste do Estado. Os acumulados podem superar os 50 mm em poucas horas, aumentando o risco de alagamentos e inundações em alguns pontos.

No Paraná, a semana começa com chuva fraca localizada. Porém, o cenário muda na terça-feira, com previsão de chuva moderada a forte em várias cidades ao sul paranaense, próximas da divisa com Santa Catarina. Os meteorologistas alertam para a possiblidade de mais transtornos.

O clima permanecerá igual até a quinta-feira para os paranaenses. Na sexta-feira e no sábado 21, o sol aparece em várias cidade com nuvens.