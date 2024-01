Alertas de chuva se espalham pelo Brasil

A previsão para o fim de semana em todo o país é de chuva intensa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas nesta sexta-feira, 26, para diversas regiões.

Na porção norte da Região Norte do Brasil, a combinação de calor com a alta umidade do ar favorecem as pancadas de chuva pontuais.

O alerta amarelo, que indica “perigo potencial”, se dirige para o Estado do Acre e parte do Amazonas, incluindo o centro, o sudoeste, o sul e o norte. A atenção se estende ao norte e ao sul do Amapá, além do sudoeste do Pará.

⚠️ #Atenção: Previsão de chuvas intensas, hoje (26) e amanhã (27), em áreas do AM, PA, AP e em todo o AC. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h.



O aviso de hoje vale até a manhã deste sábado, 27. A previsão é de chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h. Contudo, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O mesmo cenário se aplica à Região Sul do país. A chuva e o vento devem afetar o Estado de Santa Catarina (oeste, norte e sul) e o Paraná (norte, oeste, sudeste, sudoeste, centro-sul e noroeste). Neste caso, a previsão se mantém até a noite de hoje.

Há outro nível mais elevado de alerta. O aviso de “perigo”, na cor laranja, anuncia chuva intensa em parte da Região Norte, no Baixo Amazonas; em grande parte do Estado do Pará; em quase todas as áreas dos Estados do Maranhão, do Pará, do Piauí e da Bahia; em todo o Tocantins; e no norte dos Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Nesses casos, a chuva pode atingir os locais até a manhã deste sábado, chegando a 100 mm/dia. Os ventos devem ser intensos e chegar a até 100km/h. Diferentemente de outros Estados, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Acumulado de chuva nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil

O alerta de “perigo potencial” atinge uma porção da Região Sudeste, nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

As regiões atingidas são: o sul fluminense, o Vale do Paraíba, o litoral sul paulista e as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo. O aviso, que vai até o sábado 26 de manhã, mostra chuva a até 50 mm/dia.

A Região Sul recebeu o alerta laranja de “perigo”, com acumulado de chuva, que também se estende até sábado 26. Nesse caso, a chuva pode chegar a até 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com mais áreas de risco.

Os locais atingidos serão: Florianópolis, a região metropolitana de Curitiba, o morte e o sul de Santa Catarina, Porto Alegre, o Vale do Itajaí, o litoral sul paulista, a região serrana e o nordeste do Rio Grande do Sul.

