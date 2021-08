Ambev investe em startup de embalagens sustentáveis

A Ambev, empresa brasileira do ramo de bebidas, fez um investimento de captação da startup growPack, que trabalha com tecnologia para o desenvolvimento de embalagens com materiais orgânicos. As empresas firmaram parceria para a viabilização de um projeto-piloto. Em outubro, serão lançadas novas embalagens fabricadas com biomaterial em alguns pontos de venda de São Paulo, para testar com os consumidores, visando à produção em larga escala em 2022.

A embalagem da growPack é produzida com rejeitos agrícolas. O material principal é basicamente palha de milho, obtida de forma 100% mecânica, de acordo com as empresas. O descarte acontece de maneira compostável — servindo como uma espécie de adubo para o solo — ou reciclado na cadeia do papel.

