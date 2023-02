ANTT aprova contrato para novo trem-bala

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou uma concessão para exploração de uma linha de trem-bala que deve ligar as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A autarquia publicou a autorização no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira, 22.

A ANTT vai permitir a operação da linha pela empresa TAV Brasil por 99 anos. A companhia foi aberta em fevereiro de 2021, tem sede em uma sala localizada no bairro de Vila Buarque, no centro da cidade de São Paulo, e conta com um capital social no valor de R$ 100 mil.

A empresa pediu à ANTT para construir uma linha férrea de cerca de 380 quilômetros de extensão, com quatro estações inicialmente previstas. A estimativa da duração de uma viagem feita pelo trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo é de aproximadamente 85 minutos.

Ainda não há detalhes sobre como a empresa pretende viabilizar o projeto, que era uma das grandes metas dos governos do PT para ficar pronto antes dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Apesar disso, os governos da época tiveram problemas com o lançamento do edital de licitação, que foi adiado ao menos quatro vezes, o que frustrou o leilão lançado pelo Executivo para contratar alguma entidade privada para viabilizar o projeto.