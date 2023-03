O uso de máscaras ficou em vigor no país entre 2020 e agosto de 2022, quando foi abolido, mas voltou a ser implementado em novembro do ano passado | Foto: Reprodução/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil. A decisão é desta quarta-feira, 1º.

Quatro diretores votaram a favor da derrubada da medida. Segundo Daniel Pereira, relator do tema, o cenário epidemiológico atual, com a redução no número de internações e novos casos de covid-19, permite que a medida sanitária seja atualizada.

A diretora Meiruze Freitas ressaltou que a vacinação é a melhor ferramenta contra a covid e que as máscaras continuam sendo recomendadas para as pessoas mais vulneráveis. Ela também lembrou que a Anvisa pode voltar a adotar medidas mais restritivas, a depender do cenário da pandemia.

-Publicidade-

O uso de máscaras ficou em vigor no país entre 2020 e agosto de 2022, quando foi abolido, mas voltou a ser implementado em novembro do ano passado.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) fez o pedido à Anvisa para que o uso obrigatório de máscaras fosse suspenso. O CFM se baseou em uma revisão de estudos internacionais, publicada na Cochrane Library, cuja principal conclusão é que a proteção facial não teria impacto significativo.

“Foram encontrados indícios de prejuízos individuais e coletivos da adoção de políticas de máscaras como as contempladas aqui”, informou o CFM. “Conclui-se que, diferentemente do que ocorre no contexto de profissionais de saúde em ambientes hospitalares usando equipamentos de alto nível, não há justificativa científica para a recomendação ou a obrigatoriedade do uso de máscaras pela população em geral como política pública de combate à pandemia da covid-19.”