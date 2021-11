Anvisa recebe nova ameaça relacionada à aprovação de vacinas para crianças

A Anvisa informou nesta quarta-feira, 3, ter recebido um segundo e-mail, desta vez anônimo, com ameaças a servidores, diretores, funcionários terceirizados e seus familiares, caso vacinas contra covid-19 venham a ser aprovadas para crianças.

O caso ocorreu na sexta-feira 29, 24 horas após uma primeira ameaça ter sido recebida pela agência. Autoridades federais foram acionadas imediatamente, nos dois casos.

Leia também:

-Publicidade-

“Em meio a essas ameaças ao Estado brasileiro, a Anvisa, que detém o poder de polícia desse mesmo Estado no campo da vigilância sanitária, segue com a sua missão institucional de proteger a saúde do cidadão de maneira ampla e se mantém na vanguarda do enfrentamento da covid-19 em nosso país”, afirma nota da agência.

A Anvisa se tornou alvo de ataques após a farmacêutica Pfizer anunciar que entrará, em novembro, com um pedido de uso emergencial do seu imunizante em crianças de 5 a 11 anos.