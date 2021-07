Anvisa registra casos suspeitos de doença autoimune pós-vacinação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que o Brasil totaliza 34 casos suspeitos da síndrome autoimune de Guillain-Barré (SGB), que causa paralisia. Os casos ocorreram depois da vacinação contra a covid-19. Até a quarta-feira 28, a Anvisa recebera 27 notificações de SGB após a imunização com a AstraZeneca, além de três casos com a Janssen e outros quatro com a CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac. Os fabricantes terão de incluir o alerta na bula dos produtos.

Distúrbio neurológico raro, a SGB faz com que o sistema imunológico da pessoa danifique suas células nervosas. “A maioria das pessoas se recupera totalmente do distúrbio”, salientou a Anvisa, em nota divulgada na quinta-feira 29. “O principal risco provocado pela síndrome é quando ocorre o acometimento dos músculos respiratórios. Nesse último caso, a SGB pode levar à morte, caso não sejam adotadas as medidas adequadas”, acrescentou a agência reguladora, no documento.

