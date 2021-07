Anvisa suspende autorização para importação da Covaxin

Nesta terça-feira, 27, a importação da Covaxin, vacina indiana contra a covid-19, foi suspensa por uma decisão unânime da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O pedido para a autorização da aquisição era de autoria do Ministério da Saúde.

De acordo com uma nota da Anvisa, o ato ocorreu em razão da instituição federal ser informada pela “Bharat Biotech Limited International [fabricante do imunizante] que a Precisa Medicamentos não possui mais autorização” para representá-la no Brasil. No comunicado, o órgão informou que “levou em conta ainda notícias de que documentos ilegítimos podem ter sido juntados ao processo de importação”.

No sábado 24, a Agência suspendeu o processo para o uso emergencial e, na segunda-feira 26 cancelou definitivamente o estudo clínico no país.

-Publicidade-

Precisa Medicamentos é alvo de investigações

A Precisa é a empresa brasileira que atuava na intermediação do contrato com o Ministério da Saúde no valor R$ 1,6 bilhão para a aquisição da Covaxin. A CPI da Covid-19 e o Tribunal de Contas da União investigam supostas irregularidades nas negociações.