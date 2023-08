Apagão fez Brasil virar importador de energia elétrica

O apagão que atingiu 25 Estados e o Distrito Federal, em 15 de agosto, fez com que o Brasil importasse energia elétrica da Argentina e do Uruguai para garantir o fornecimento interno.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Argentina exportou 216 megawatts-médios, enquanto o Uruguai enviou 40 megawatts-médios.

publicidade

As informações foram passadas durante a reunião do Programa Mensal da Operação (PMO), referente a setembro. Durante o encontro, técnicos do ONS informaram que a importação se deu em caráter emergencial, o que está previsto em acordo entre estes países. Eles declararam ainda que o Brasil tinha saldo para receber esta energia.

Leia mais: “Operador de energia divulga relatório preliminar sobre apagão”

Por causa das condições favoráveis de geração de energia elétrica nos últimos meses, o Brasil tem exportado energia elétrica a estes dois países. Essa tendência se manteve durante agosto, com exceção do dia do apagão, sobretudo com a Argentina, que chegou a receber 513 megawatts-médios.

O ONS reforçou que continua a estudar o caso para compreender todos os fatos que levaram ao apagão que afetou todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). Apenas Roraima, que não está conectada a este sistema, não foi impactado.

Como a Aneel avalia o apagão, que fez o Brasil se tornar importar de energia elétrica

O apagão afetou 25 Estados e o Distrito Federal | Foto: Reprodução/Pixabay

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta quinta-feira, 24, que não é possível atribuir responsabilidades a alguém pelo apagão.

Segundo Feitosa, o regulador irá participar da elaboração de um relatório mais detalhado sobre a ocorrência e também fará inspeções locais para identificar eventuais problemas.

Leia também: “Abin e Polícia Federal devem investigar apagão”

O diretor-geral da Aneel ressaltou que ainda não há um relatório conclusivo sobre as causas do apagão, apenas algumas análises superficiais que serão aprofundadas nas próximas semanas. Até então, o ONS identificou que a falha começou em uma linha de transmissão da Chesf, subsidiária da Eletrobras, no Ceará.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado