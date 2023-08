Por que apenas o Estado de Roraima não sofreu com o apagão?

Na terça-feira 15, quedas de energia foram registradas em todas as cinco regiões brasileiras. Porém, dentre os Estados afetados somente em Roraima não houve registro de apagão; municípios de 25 Estados mais o Distrito Federal tiveram problemas decorrentes da queda de energia.

O curioso caso de Roraima

Localizado no extremo Norte do Brasil, o Estado de Roraima, famoso pelas suas montanhas e florestas misteriosas, é o único Estado brasileiro ainda desconectado do SIN (Sistema Interligado Nacional), rede de produção e transmissão de eletricidade. De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, hoje residentes de Boa Vista e de localidades próximas dispõem basicamente de usinas termelétricas movidas a óleo diesel, gás natural, biomassa e uma pequena hidrelétrica.

Porém, no início deste mês, o presidente Lula assinou uma ordem de serviço para as obras de infraestrutura que vão conectar Roraima ao SIN. Ainda de acordo com o governo, serão investidos R$ 2,6 bilhões no projeto.

Fontes de transmissão de energia | Foto: Reprodução/Freepik

Energia da Venezuela

O decreto assinado por Lula deve ampliar o intercâmbio de energia elétrica com os países vizinhos. Sobre isso, o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) disse: “O decreto vai permitir realizar contratos para trazer energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil”.

Entre os anos de 2001 a 2019, Roraima foi abastecida com eletricidade fornecida pelo complexo hidrelétrico de Guri, em Puerto Ordaz, Venezuela. A energia chegava a Boa Vista por meio da Linha de Guri. No entanto, depois de uma série de apagões no país do ditador Nicolás Maduro, em 2019, o fornecimento foi interrompido. Desde então, o Estado de Roraima depende das termelétricas. O apagão na afetou Roraima, mas a infraestrutura do Estado está em frangalhos.

Sobre o recente apagão que afetou praticamente todo o Brasil, o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) disse: “Uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados pelo apagão”.