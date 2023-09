Aparelho de academia quebra e atinge cabeça de aluno

Um homem estava treinando membros superiores no peck deck quando o cabo da máquina se rompeu e, pela força que fazia, os braços do aparelho o atingiram na cabeça.

Com o impacto, Abraão Viana, de 32 anos, perdeu momentaneamente a visão. Funcionários da academia o levaram para a UPA municipal de Pacatuba.

Depois de prestar os primeiros socorros, membro da equipe médica encaminhou Abraão para o hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza.

Ele realizou uma série de exames para identificar qual a gravidade dos ferimentos. Abraão ficou uma semana em casa de repouso, tomando remédios para dor.

Em entrevista ao site G1, Abraão contou que

“Eu cheguei lá de cadeira de roda, eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia falar direito, porque doía muito e até mesmo com os olhos fechados, todo ensanguentado”.

A academia arcou com todos os custos para sua recuperação. O acidente aconteceu no último domingo, 17, em Pacatuba, no Ceará.

De acordo com as informações, o aparelho recebeu os devidos reparos e já está funcionando normalmente.

Abraão, que trabalha como vendedor e influencer, é conhecido como Menino Juam nas redes sociais.

Acidente em academia

No dia 4 de agosto deste ano, outro acidente em uma academia em Juazeiro do Norte, no Ceará, chamou atenção da imprensa nacional.

Regilânio da Silva Nascimento, de 42 anos, também estava fazendo exercício de superiores quando a barra, que sustentava 150 quilos, caiu sobre ele.

Outro acidente em academia no Ceará aconteceu em agosto | Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança

O peso atingiu seus ombros e fraturou sua coluna.

Depois de realizar uma cirurgia de reparação e sessões de fisioterapia, Regilânio voltou a sentir as pernas.

