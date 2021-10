Apenas 1 se contamina com covid em evento-teste com 3 mil pessoas

Partida de Futebol foi realizada no Maracanã | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Prefeitura do Rio autorizou o público no local para monitorar a propagação da covid-19 entre os participantes

Das 3 mil pessoas que assistiram a partida de futebol entre Fluminense e Fortaleza, realizada no Maracanã, apenas uma se contaminou com a covid-19 e outros sete são casos suspeitos. Metade deles não tinha o esquema vacinal completo. O evento-teste aconteceu em 6 de outubro, há mais de 14 dias.

Os dados foram divulgados na sexta-feira 22 pela prefeitura do Rio de Janeiro, que autorizou o público no local para monitorar a propagação da covid-19 nos participantes. Para ingressar no estádio, era preciso estar testado e vacinado.

