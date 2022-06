Naufrágio a caminho de Noronha: quatro continuam desaparecidos

A Marinha do Brasil segue com as buscas para resgatar quatro dos oito tripulantes da embarcação de carga Thais, que sofreu naufrágio por volta de 4h30 da madrugada desta quarta-feira, 22, ao se deslocar do Recife para Fernando de Noronha. Quatro tripulantes foram encontrados e resgatados pelo navio mercante Nazenin e passam bem..

O Porto do Recife informou que a embarcação costumava atracar na capital pernambucana a cada duas semanas para carregar suprimentos destinados ao arquipélago e que transportava cerca de 100 toneladas de materiais diversos quando naufragou. O agente de embarcação informou ao Porto que a manutenção estava em dia e que o barco estava regular.

O barco, da empresa Jaqueline Segundo, tinha partido para Recife às 14h20 de terça-feira e a previsão era de que chegasse a Noronha por volta das 6 horas desta quinta-feira, 23.

Segundo a Marinha, o naufrágio ocorreu a aproximadamente 110 quilômetros ou 60 milhas náuticas de Cabedelo, na Paraíba, e as buscas têm sido feitas nessa região desde ontem, apesar das dificuldades trazidas pela chuva intensa.

As buscas seguem nesta quinta com os navios patrulha Grajaú e Guaíba, subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, além de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, H-36 Caracal, especializada em missões de busca e salvamento. Uma embarcação de transporte de carga também está nas proximidades.