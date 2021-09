Arroz e feijão passam a ser isentos de ICMS no Estado do RJ

O arroz e o feijão vendidos no Estado do Rio de Janeiro passaram a ser isentos da cobrança de ICMS — Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Antes, os produtos eram taxados em 7%. O texto também estabelece isenção para os serviços que envolvem o transporte estadual e entre os municípios. A lei foi sancionada na última semana pelo governador Cláudio Castro.

Leia mais: “Alesp quer arroz e feijão todos os dias na merenda escolar”

Com a nova legislação, a carga tributária que incide sobre o feijão e o arroz fica equiparada à do Estado de São Paulo. A mudança na taxação dos principais itens que compõem o prato dos brasileiros foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio no dia 12 de agosto, com objetivo de ajudar a baratear o custo dos alimentos.