Aumenta uso de drogas e consumo de bebidas por adolescentes no Brasil

Nos últimos dez anos, cresceu o consumo de álcool e drogas no Brasil por adolescentes, além de o país registrar queda significativa no uso de preservativos nessa faixa etária. A informação consta em estudo publicado nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

O levantamento comparou os dados das quatro edições mais recentes da pesquisa, em 2009, 2012, 2015 e 2019. Foi feito com alunos do nono ano do ensino fundamental (entre os 13 e os 17 anos) das redes pública e privada em todas as capitais brasileiras. O IBGE consultou cerca de 160 mil pessoas.

Embora tenha sido feito antes da pandemia, o trabalho sugere aumento da vulnerabilidade entre os jovens, que pode ter aumentado depois da covid-19.

Bebida alcoólica

A experimentação de bebida alcoólica cresceu de pouco mais de 50% em 2012, para quase 65% em 2019. O aumento foi mais intenso entre as meninas (de 55% para cerca de 70% no mesmo período) do que entre os meninos (de 50% para aproximadamente 60%).

O consumo excessivo de álcool (quatro doses para as meninas e cinco para os meninos em um mesmo dia) também aumentou. Foi de cerca de 20% em 2009 para 25% em 2019 entre eles e de 20% para 25% entre elas.

Drogas e transtornos mentais

A experimentação ou exposição ao uso de drogas cresceu em uma década. Foi de pouco mais de 8% em 2009 para 12% em 2019. A saúde mental dos jovens em 2019 — portanto, antes do isolamento social — já era considerada preocupante, sobretudo entre as meninas. Pelo menos 45% delas (contra pouco mais de 22% deles) relataram a sensação de solidão. Mais grave ainda, quase 35% delas (contra 15% deles) disseram sentir que a “vida não vale a pena”.

