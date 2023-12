Avenida São João vai ser fechada para carros e aberta para pedestres aos domingos

A Avenida São João, localizada na região central da capital paulista, vai ser incluída no programa municipal “Ruas Abertas”. A iniciativa converte vias públicas em áreas de lazer aos domingos e feriados, como acontece na Avenida Paulista.

O trecho para pedestres vai ter início no acesso ao elevado Presidente João Goulart, conhecido como “Minhocão”, e vai se estender até o Vale do Anhangabaú.

A proposta veio de moradores e comerciantes da localidade, com o objetivo de incentivar as pessoas a ocuparem a região.

Paulistanos vão ser consultados sobre o fechamento da Avenida São João

A SPTrans e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aprovaram os estudos técnicos da proposta. No entanto, a Prefeitura de São Paulo ainda vai realizar uma consulta pública junto à população.

A ideia é que o trecho tenha uma programação com feiras, atrações culturais e atividades para crianças. A gestão municipal vai fazer um teste no dia 21 de janeiro.

O Bar Brahma está dentro do trecho que vai ser aberto

O dono do bar enviou mensagens a amigos e clientes, solicitando que não deixem de frequentar o estabelecimento | Foto: Reprodução/Twitter/X

O Bar Brahma, que foi atacado por criminosos no último domingo, 3, fica localizado na esquina da São João com a Ipiranga. O estabelecimento está dentro do trecho que vai ser aberto.

O dono do bar, Álvaro Aoas, fez uma convocação em suas redes sociais e pediu para “todos que querem ajudar” chamem os amigos para frequentar o local.

Ele também disse que pediu socorro ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

“Pedi socorro a eles, para que ajudem o centro, que é o coração de São Paulo”, afirmou à Folha de S.Paulo. Ele também enviou mensagens a amigos e clientes, solicitando que não deixem de frequentar o estabelecimento.