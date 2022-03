A Força Aérea Brasileira (FAB) enviará nesta segunda-feira, 7, um avião para resgatar os brasileiros que fugiram da invasão da Ucrânia pela Rússia. A aeronave Embraer KC-390 MIllennium vai levar 12 toneladas de comida, medicamentos e água. O avião deve pousar na Polônia daqui a dois dias.

Unaldo Eugênio Vieira de Souza, coordenador da força-tarefa de resgate, afirma que 144 brasileiros na Polônia querem voltar para o Brasil. “Estamos ajudando o trabalho que já havia começado em Kiev e nas cidades vizinhas”, afirmou, em entrevista concedida à GloboNews, nesta segunda-feira, 7.

“A nossa incumbência foi localizar todos os brasileiros que estavam em território ucraniano e fazer o monitoramento daqueles que pediam assistência”, disse Souza. De acordo a Embaixada do Brasil na Ucrânia, 300 brasileiros foram identificados em território ucraniano.

Segundo Souza, o governo brasileiro está ajudando a identificar os brasileiros. “Nossa incumbência foi localizar todos os brasileiros que estão em território ucraniano e fazer o monitoramento daqueles que pediam assistência”, observou. Conforme Souza, 34 brasileiros ainda estão na Ucrânia e 14 manifestaram que não desejam deixar o país.

Resgate de brasileiros na Ucrânia

O coordenador de resgate disse que a força-tarefa alugou um ônibus em Varsóvia, capital da Polônia, e viajou até a fronteira com a Ucrânia. O escritório brasileiro em Lviv fez o transporte dos brasileiros até a fronteira polonesa com o apoio do conselho da cidade, que fez uma escolta para chegar aos postos de controle.

“Isso permitiu que o comboio atravessasse a região de forma ágil e rápido”, explicou Souza. “Na fronteira, o controle de passaporte foi feito rapidamente e os brasileiros foram transportados para o território polonês. Nós fizemos a viagem até Varsóvia onde tem um hotel reservado para esses brasileiros.”