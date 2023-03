A balança comercial brasileira registrou superávit de mais de US$ 3 bilhões na segunda semana de março, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira ,13. Também de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o valor foi alcançado com exportações de pouco mais de US$ 8 bilhões e importações de quase US$ 5 bilhões.

O saldo acumulado da balança comercial em março chegou a US$ 4 bilhões, fruto de US$ 12 bilhões exportados e pouco menos de US$ 8 bilhões importados. No ano, o superávit é de US$ 9 bilhões, segundo os dados do órgão.

As exportações registraram alta de 13% na média diária de março, até a segunda semana, ante março de 2022. Contudo, a agropecuária registrou queda de mais de 2%. Mas outras altas foram registradas, como 41% na indústria extrativa e 8% nas vendas de produtos da indústria de transformação.

Contudo, a média diária de importações caiu 0,2% no período, com queda de 8% na agropecuária, recuo de 6% na indústria extrativa e alta de 0,5% em produtos da indústria de transformação.