Bancos fazem leilões com mais de 400 imóveis

A Caixa Econômica Federal, o Itaú e o Santander vão leiloar 490 imóveis. As unidades oferecidas estão disponíveis na maioria dos Estados do Brasil, com a maior parte em São Paulo.

Entre as ofertas estão casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais. Os lances iniciais são entre R$ 30 mil e mais de R$ 6 milhões.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

A maioria dos imóveis residenciais está ocupada e é necessário que a pessoa que ganhar o leilão cuide do processo da desocupação.

Leia também: “Quanto custa o aluguel de um deputado”

A Caixa e o Itaú vão aceitar lances até esta sexta-feira, 24. Já o Santander aceita lances até 4 de dezembro. Para conferir a lista completa com detalhes dos imóveis acesse este link.

Leilões de imóveis em São Paulo

Os lances iniciais são entre R$ 30 mil e mais de R$ 6 milhões | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

Entre as unidades localizadas em São Paulo está um apartamento na Vila Brasilândia, de 62 m². A unidade tem dois quartos, varanda e dois banheiros. O lance inicial é de R$ 385 mil.

Leia mais: “Pagadores de impostos financiarão até R$ 61,4 mil com lavanderia para apartamentos de senadores”

Há também um apartamento de 143 m² na região do Morumbi, com quatro vagas na garagem e lance inicial de R$ 345 mil.

Em Brasília, há um apartamento simples, de 34 m², na região central da capital. O lance inicial é de R$ 139 mil. O lote mais caro, uma casa de 794,13 m², fica no Setor de Mansões Dom Bosco. O imóvel tem cinco dormitórios, quatro salas e três varandas. O lance inicial é de R$ 6,9 milhões.

Na região litorânea de São Paulo, há um apartamento em São Vicente com 71 m². O lance inicial é de R$ 110 mil. Também há uma casa de 611 m² localizada em Guarujá, com duas salas, três varandas e uma piscina. O lance inicial é de R$ 560 mil.