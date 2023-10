BiS contrata Felipe Neto para comercial e consumidores promovem boicote

O BiS anunciou nesta quinta-feira, 12, um patrocínio com o influenciador Felipe Neto.

A decisão provocou uma dura reação dos consumidores nas redes sociais, que iniciaram uma campanha para o boicote do BiS.

Felipe Neto publicou em sua conta no X, antigo Twitter, uma foto em um jatinho particular junto com caixas de BiS, agradecendo a marca por “estarmos juntos nesta jornada”.

O BiS patrocinou Felipe Neto também para participar do podcast Podpah, apresentado por Igor Cavalari e Thiago Marques.

A postagem gerou uma enxurrada de comentários negativos. A campanha “#bisnuncamais” ficou entre os assuntos mais comentados da redes social ao longo de todo o dia.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”pt” dir=”ltr”>ISSO É POSTURA DE UM GAROTO PROPAGANDA <a href=”https://twitter.com/BisOficial?ref_src=twsrc%5Etfw”>@BisOficial</a> <a href=”https://twitter.com/Lacta?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Lacta</a>?<br><br>ESPERANDO A EMPRESA SE RETRATAR. <a href=”https://twitter.com/hashtag/BisNuncaMais?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#BisNuncaMais</a> <a href=”https://t.co/N0IF7vUS1B”>pic.twitter.com/N0IF7vUS1B</a></p>— Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) <a href=”https://twitter.com/JoaquinTeixeira/status/1712558199205941737?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 12, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Em um dos vídeos mais compartilhados aparece um homem com duas caixas de bombons da Nestlé que diz: “as crianças até pediram uma caixinha de Bis cada, mas como eu vi que a Lacta está patrocinando aquele vagabundo, aquele lixo daquele Felipe Neto, falei que na minha casa não entra mais produto da Lacta, muito menos o Bis. E está aqui [a caixa da Nestlé], melhor, marca boa também, e não tem um esquerdista que faz apologia a terrorista e fica falando besteira para as nossas crianças”.

Felipe Neto apoiou Lula em 2022

Durante as eleições de 2022 Felipe Neto fez campanha ativa em suas redes sociais para favorecer a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

Felipe Neto reconheceu a existência das críticas e compartilhou em sua conta um print que mostrava o assunto “Lacta” em quinto lugar entre os mais comentados do X.

“Não sei nem o que dizer… O ódio sempre será derrotado!”, escreveu o youtuber.

A Lacta é uma marca da multinacional Mondelez. No segundo trimestre de 2023, o lucro bruto da empresa foi de US$ 3,3 bilhões.

Procurada pela Oeste, a Mondelez, fabricante da marca BiS, informou em nota que “reforça que suas contratações de influenciadores estão relacionadas unicamente a sua relevância no universo gamer e de entretenimento, sem qualquer vínculo ou apoio político de qualquer natureza. Como líder no mercado de snacks no Brasil e no mundo, a Mondelez reafirma seu absoluto respeito à diversidade de opiniões.”

No final de setembro, Felipe Neto anunciou uma pausa na produção de vídeos para o seu canal do YouTube. Em vídeo, o influenciador afirmou que a sua postura de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um impacto negativo no crescimento de suas empresas.