BNDES lança edital para gerenciar fundo da Pequena África

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou na sexta-feira 28, o edital “Viva Pequena África”, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro.

A Pequena África é a região compreendida pela zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa, Saúde onde se encontra a Comunidade Remanescentes de Quilombos da Pedra do Sal, Santo Cristo, e outros locais habitados por escravizados alforriados e que de 1850 até 1920 foram conhecidos por Pequena África.

publicidade

O edital vai escolher por meio de seleção pública uma instituição sem fins lucrativos para gerir um orçamento de R$ 20 milhões na região conhecida como Pequena África — local reconhecido por preservar heranças culturais africanas.

O resultado, com a instituição vencedora, será divulgado em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Acontece agora, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro, o lançamento do edital #VivaPequenaÁfrica para seleção da instituição gestora do fundo não reembolsável de R$ 20 milhões para ações culturais no território da Pequena África. pic.twitter.com/GlNMZEf0jf — BNDES (@bndes) July 28, 2023

O gestor do fundo ficará responsável também por apoiar projetos culturais, promover reformas e capacitar pessoas que desempenhem atividades relacionadas à valorização da identidade cultural afro-brasileira. Levantamentos e estudos sobre os acervos e necessidades do território da Pequena África também fazem parte do escopo de tarefas do vencedor.

Leia também: “Mais velho do mundo: homem morre aos 127 anos em Minas Gerais”

Durante o evento de lançamento, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o governo federal está comprometido com o desenvolvimento da região, por entender a relevância dela para o país.

“Nós temos aqui hoje a música, a culinária, a religiosidade, os ritos. Diversas formas de expressão dessa cultura que nós queremos preservar e valorizar”, declarou Mercadante.

Edital ‘Pequena África’ faz parte da Iniciativa Valongo

O edital Viva Pequena África está inserido na Iniciativa Valongo. Em sua primeira fase, além da escolha do gestor do fundo de R$ 20 milhões, estão previstas a elaboração do conceito do futuro Museu Nacional da Herança Africana e a estruturação de projetos para o Distrito Cultural da Pequena África.

Uma segunda fase está prevista para o segundo semestre de 2024, quando vão começar as obras para restaurar o prédio Docas Dom Pedro II, erguido no período imperial pelo engenheiro negro André Rebouças.

+ Leia também: “Bloqueio de R$ 1,5 bilhão do orçamento afeta Saúde e Educação”