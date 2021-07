Brasil derrota Argentina e ganha a primeira no handebol masculino

O handebol masculino do Brasil conseguiu a primeira vitória na Olimpíada de Tóquio 2020. A seleção ganhou por 25 a 23, na noite da quinta-feira 29, em confronto válido pela penúltima rodada do grupo A.

Haniel Langaro e João Pedro foram os principais goleadores, com cinco e sete gols, respectivamente. O goleiro Ferrugem teve atuação de destaque no primeiro tempo, com 57% de aproveitamento (oito defesas em 15 arremessos).

Com os primeiros pontos conquistados, os brasileiros continuam com chances de classificação para as quartas de final. O Brasil definirá seu futuro na competição contra a Alemanha, no domingo 1°, às 7h30 (horário de Brasília).

-Publicidade-

Leia também: “A Olimpíada mais improvável de todos os tempos”