Brasil deve receber 50 mil doses de vacina contra varíola dos macacos

O Brasil deve receber 50 mil doses de vacina contra a varíola dos macacos (monkeypox), segundo o Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira, 29, a pasta confirmou a primeira morte pela doença no Brasil.

O governo brasileiro solicitou um primeiro lote da vacina contra a varíola dos macacos à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). “O esquema de imunização deve ser de duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. Já estamos em tratativas com as fabricantes para adquirir os imunizantes”, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.

De acordo com o Ministério da Saúde, não está prevista a realização de uma campanha de vacinação contra a doença. “A vacinação em massa não é preconizada pela OMS em países não endêmicos da doença. A recomendação, até o momento, é somente para contatos com casos suspeitos e profissionais de saúde com alto risco ocupacional ao vírus.”, informou em nota.

A varíola dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra por meio de contato próximo, por lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Os sintomas costumam durar de duas a quatro semanas. Casos graves podem ocorrer, mas são bem menos letais que a varíola humana, erradicada em 1980.

Primeira morte

O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte pela doença no país. O paciente estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e morreu na quinta-feira 28.

“Trata-se de um paciente do sexo masculino, 41 anos, com imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer (linfoma), que o levaram ao agravamento do quadro. Ficou hospitalizado em hospital público em Belo Horizonte, sendo depois direcionado ao CTI. A causa do óbito foi choque séptico, agravada pela monkeypox“, divulgou o Ministério da Saúde, em nota.

Centro de Operação em Emergências

Começou a funcionar nesta sexta-feira o Centro de Operação de Emergências (COE), que vai acompanhar a situação da doença no país e elaborar um plano de contingência e de vacinação contra a varíola dos macacos.

O centro é coordenado pelo Ministério da Saúde e tem representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz.

Também nesta sexta-feira a Anvisa publicou uma portaria que cria a Comissão Técnica de Emergência Monkeypox. “O Comitê tem o objetivo de acompanhar, avaliar e atuar nos procedimentos para anuência em pesquisas clínicas e autorização de produtos de terapia avançada, medicamentos e vacinas para prevenir, tratar ou aliviar sintomas causados pela varíola dos macacos (monkeypox)”, informou a agência.