Ministério da Saúde confirma primeira morte por varíola dos macacos no Brasil

Até terça-feira, havia 978 casos de varíola dos macacos no Brasil | Foto: Reprodução: Irina Starikova/Shutterstock

Paciente tinha 41 anos e apresentava quadro com imunidade baixa e comorbidades. Caso foi registrado em Belo Horizonte

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira, 29, a primeira morte por varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil. O paciente estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e morreu na quinta-feira 28.

“Trata-se de um paciente do sexo masculino, 41 anos, com imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer (linfoma), que o levaram ao agravamento do quadro. Ficou hospitalizado em hospital público em Belo Horizonte, sendo depois direcionado ao CTI. A causa de óbito foi choque séptico, agravada pela monkeypox“, divulgou o Ministério da Saúde, em nota.

A varíola dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. A doença geralmente se resolve sozinha, e os sintomas costumam durar de duas a quatro semanas. Casos graves podem ocorrer, mas são bem menos letais que a varíola humana, erradicada em 1980.

Casos em crianças

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou, na quinta-feira 28, três casos de varíola dos macacos em crianças, os primeiros nesta faixa etária no Brasil. Segundo a secretaria, as crianças estão sendo monitoradas e não há sinais de agravamento do quadro.

A confirmação dos casos ocorreu cinco dias após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter decretado situação de emergência de saúde pública, de caráter global, para a doença.

O Estado de São Paulo é o que mais registra casos da varíola dos macacos. Até terça-feira, havia 978 casos no Brasil, 774 dos quais em São Paulo. O Brasil é o sexto país no mundo em número de casos.