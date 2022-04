Com o slogan "aperte o play sem medo", produtora vai entregar filmes, séries e programas seguros para todas as idades

A produtora de vídeos e documentários Brasil Paralelo adicionou em seu serviço de streaming uma sessão exclusiva com filmes, programas e desenhos para o público infantil.

Entre as principais novidades anunciadas pela empresa estão atrações nostálgicas que marcaram as gerações dos anos 90 e início dos anos 2000, como Bob, o Construtor, Sonic, As aventuras de Tintim e muito mais.

Segundo a Brasil Paralelo, o conteúdo consumido nos primeiros anos de vida “é responsável por grande parte da forma como a criança enxerga a realidade à sua volta.”

O mais novo projeto da produtora vai na contramão dos atuais produtos distribuídos pela indústria de entretenimento infantil, com o objetivo de “proporcionar uma experiência com conteúdos seguros para todas as idades e que não ferem os valores familiares.”

A Disney prometeu que até o fim do ano, 50% de seus personagens e conteúdos serão voltados para a comunidade LGBT+ e “minorias raciais”. A promessa é de Karey Burke, executiva da empresa. “A Disney tem de ser mais inclusiva”, defendeu Karey, em uma live com funcionários, no fim do mês passado. Trata-se de uma nova “política de inclusão” do gigante de entretenimento. As novas diretrizes da empresa fazem parte da campanha Reimagine o Amanhã.

Programação diária no streaming

Entre as atrações da grade diária de programação do streaming da Brasil Paralelo, estão o programa de entrevistas Contraponto, o podcast Conversa Paralela, além de Insight BP, Investigação Paralela, Red Pill e Rasta News.

Para ter acesso exclusivo ao novo serviço da Brasil Paralelo, é preciso ser assinante do plano e pagar o valor de R$19 por mês. Além da grade infantil, a plataforma oferece documentários, podcasts e uma variedade de e-books gratuitos.