Com o material, será possível desenvolver o insumo farmacêutico ativo (IFA), que é a matéria-prima para a produção das vacinas | Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Brasil vai trabalhar no desenvolvimento de uma vacina nacional contra a varíola dos macacos. O material biológico para dar início ao processo chegou ao país na segunda-feira 5.

O material, conhecido tecnicamente como “sementes” do vírus vacinal, foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde, dos Estados Unidos, para o Centro de Tecnologia de Vacinas (CT Vacinas), da Universidade Federal de Minas Gerais. O trabalho será em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Com o material, será possível desenvolver o insumo farmacêutico ativo (IFA), que é a matéria-prima para a produção das vacinas.

-Publicidade-

A iniciativa é uma das ações definidas como prioritárias pelos pesquisadores brasileiros que integram a CâmaraPOX, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Constituído em maio deste ano, o grupo formado por oito pesquisadores brasileiros especialistas em varíola assessora o ministério sobre o tema em relação a pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Segundo o último boletim médico do Ministério da Saúde, o país registra mais de 5 mil casos confirmados da doença.