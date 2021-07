Brasil tem 135 casos da variante Delta em oito Estados e no DF, diz Saúde

Cinco pessoas infectadas pela variante Delta do coronavírus morreram no Brasil | Foto: Divulgação/Unsplash

Até o momento, de acordo com o ministério, cinco pessoas morreram infectadas pela nova cepa

Até quinta-feira 22, o Brasil havia registrado 135 infecções pela variante Delta do novo coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde. Os casos estão espalhados por oito Estados, além do Distrito Federal. Cinco pessoas morreram.

A unidade da federação que registra a maior quantidade de casos confirmados da variante indiana é o Rio de Janeiro, com 87. Bem atrás, aparecem Paraná (13), São Paulo (10), Maranhão (6), Distrito Federal (6), Santa Catarina (5), Rio Grande do Sul (3), Pernambuco (2) e Minas Gerais (1).

Os óbitos causados pela variante Delta foram registrados no Paraná (4) e no Maranhão (1).

“O Ministério da Saúde segue em investigação de casos da variante quanto à transmissão nos Estados”, diz a nota da pasta. “O ministério reforça que tem orientado Estados e municípios sobre todas as ações necessárias, como intensificar o sequenciamento genômico das amostras positivas para a covid-19 e a vigilância laboratorial, notificação de casos, rastreamento de contatos, isolamento de casos suspeitos e confirmados, notificação imediata e medidas de prevenção em áreas de suspeita de circulação de variantes.”

