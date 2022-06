MPs vão tentar encontrar criminosos com maior agilidade e compartilhamento de dados | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que o Brasil tem 355 mil mandados de prisão em aberto. Apenas na região Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro) são 130 mil pedidos expedidos pela Justiça sem cumprimento, o que representa 37% do total do país.

Publicação do CNJ de 2013 mostra que os mandados de prisão em aberto aumentaram 31,4% em quase 10 anos. Naquele ano eram quase 270 mil pedidos de prisão aguardando cumprimento.

No site do CNJ, qualquer pessoa pode acessar a lista de pessoas que são procuradas em todos os Estados brasileiros. Há possibilidade de saber ainda quais crimes foram imputados aos foragidos.

Com base nos dados, cada Ministério Público dos Estados do Sudeste resolveram criar uma força-tarefa na tentativa de cumprir os mandados contra criminosos, que são do crime organizado, assassinos ou estupradores, por exemplo.

“O objetivo central do acordo é proporcionar uma atuação integrada nos eixos segurança pública, segurança hídrica, tribunais superiores e princípio da unidade”, disse em nota o Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Com ajuda tecnológica e compartilhamento de dados, o grupo vai tentar identificar a localização, num primeiro momento, daqueles criminosos com solicitações de prisão expedidas por mais de um Estado.