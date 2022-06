Seis Estados (de Norte e Nordeste) apresentaram aumento de crimes no levantamento de 2021 | Foto: Reprodução

País tem redução de 6% nesta categoria em relação a 2020, segundo estudo do Anuário Brasileiro de Segurança Pública

O Brasil registrou em 2021 o menor patamar de mortes violentas em 11 anos, segundo levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estudo, divulgado nesta terça-feira, 28, informa que o país teve queda de 6% nos crimes dessa categoria, em comparação com 2020.

Em números absolutos, foram 47,5 mil mortes no ano passado, contra 50,4 mil em 2020. Realizado desde 2007, o levantamento estatístico se baseia em dados oficiais disponibilizados por governos e departamentos de segurança pública.

Apesar da queda, o Brasil segue como líder em mortes violentas no mundo, com cerca de 20% dos crimes dessa categoria registrados em 2021. Na sequência, aparecem Índia (com 40.651 homicídios) e México (36.579).

Os números divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública integram a categoria de mortes violentas intencionais — homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia.

Alguns números do estudo:

9%: a Região Norte foi a única do país que registrou alta em 2021;

Amapá tem a maior taxa do país, com 53,8 mortes violentas por 100 mil habitantes;

49%: Amazonas teve o maior aumento entre 2020 e 2021;

seis Estados tiveram alta entre 2020 e 2021: Amazonas (49%), Amapá (33%), Piauí (11%), Rondônia (10%), Roraima (9%) e Bahia (1%);

os homens foram 90% das vítimas de homicídios e latrocínios;

99,2% são as vítimas homens em mortes causadas por policiais;

os negros foram 78% das vítimas de homicídios e 84% das vítimas de mortes cometidas por policiais.

