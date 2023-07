Brasileiro recria a vila do Chaves em 3D e viraliza nas redes sociais

“Foi sem querer querendo!”. El Chavo del Ocho, conhecido no Brasil como “Chaves“, é o autor da frase já consagrada pela cultura popular. Homenagens ao famoso seriado mexicano reprisado inúmeras vezes no Brasil não faltam. Recentemente, o profissional de TI Erick Rister, da cidade de São Paulo, um dos muitos fãs do seriado, decidiu recriar a vila na qual vivem os icônicos personagens. A homenagem viralizou nas redes sociais.

Erick, que trabalha no setor de pós-produção da O2 Filmes, disse: “Cresci assistindo ao seriado. A ideia da modelagem surgiu de uma vontade de poder experimentar a sensação de passear por um ambiente que me traz tantas boas lembranças e memórias afetivas”.

Gravado inteiramente em estúdios com uma cenografia bastante simples, o trabalho em 3D da vila do Chaves foi construído por meio de computação gráfica, a fim de se assemelhar a uma vila de verdade. Erick revelou que utilizou programas de modelagem e pintura digital para produzir o trabalho em 3D, e a finalização foi feita com um software de criação de games. Segundo o portal G1, Erick criou vitualmente mais de 250 objetos para compor a vila.

Chaves marcou a vida do artista

O profissional de TI explica: “O Chaves foi algo tão marcante na minha infância e no pessoal da minha geração que eu queria, de certa forma, reviver aquilo de uma maneira que eu pudesse me sentir parte daquilo. É um pouco difícil achar algo que vá além do que vemos na série. Contei com a ajuda de algumas pessoas do Instagram que têm páginas dedicadas ao Chaves. Eles me deram informações muito importantes sobre partes que não eram tão evidentes”.

Erick deu início ao trabalho de reconstrução virtual da vila do Chaves em outubro do ano passado. “A montagem da vila foi trabalhosa no sentido de atenção aos detalhes, não do trabalho em si. Na verdade, ver o resultado foi bastante gratificante”, explicou o fã do seriado.

Agora, a próxima etapa do projeto é dar início à criação das partes internas das casas dos inquilinos do Sr. Barriga, e outros espaços da vila. Erick ainda não finalizou o projeto: “Ainda não está finalizada. Mas, como não é um trabalho integral, acabo não tendo tempo certo para me empenhar. Na verdade, quando foi postado, eu nem imaginava tamanha repercussão”.

Erick disse ainda que o propósito é transformar o cenário 3D, depois de finalizado, em um tipo de jogo para que os fãs de El Chavo del Ocho possam passear e explorar a icônica vila.