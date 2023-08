Uma briga generalizada no estacionamento de um mercado no litoral de São Paulo deixou dez pessoas feridas. A confusão ocorreu no domingo 13, no Mercadão Atacadista, na Avenida Monteiro Lobato, no bairro Vila Atlântica, em Mongaguá.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender os responsáveis pela confusão, que envolveu uma mulher e uma ex-filha de santo. A primeira disse que estava fazendo compras, quando foi surpreendida pela líder religiosa, que teria a agredido verbalmente e fisicamente.

O motivo da briga generalizada no Mercadão Atacadista de Mongaguá, no litoral de São Paulo

No local, a ex-filha de santo disse à polícia que estava no mercado, com amigos, quando sua antiga mãe de santo teria chegado ao mesmo local com outras pessoas.

A ex-filha de santo alegou que a antiga colega não aceitou sua saída do terreiro. Com isso, uma briga generalizada entre os dois grupos se formou do lado de fora do estabelecimento.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver diversas trocas de agressões, enquanto algumas pessoas gritam e tentam apartar a briga.

Alguns chegam a ir ao chão durante os confrontos. Uma mulher agride seguidamente um homem com um guarda-chuva.

A Polícia Militar (PM) registrou um boletim de ocorrência, e os protagonistas da briga generelizada receberam orientações sobre os procedimentos legais que deverão tomar.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os envolvidos na discussão não compareceram à delegacia, mas que o caso já está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Líder religiosa cobra R$ 1,3 mil da ex-filha de santo

A mãe de santo se pronunciou sobre a confusão. Andrea Mendes Salvino, de 46 anos, disse que o desentendimento foi motivado por uma dívida.

Em entrevista ao site G1, nesta quarta-feira, 16, ela garantiu que as agressões foram uma defesa, pois a família da ex-filha de santo estava com canivete e pedaços de madeira.

Andrea contou que conheceu a mulher no barracão — em que ocorrem os rituais religiosos — e a acolheu com problemas pessoais e financeiros.

“Ela tem uma mãe acamada, que teve a aposentadoria bloqueada, segundo a história que ela me contou”, disse Andrea

A ex-filha de santo pediu a Andrea cerca de R$ 1 mil, que fez um empréstimo para atender à solicitação da ex-colega.

Conversa entre mãe e ex-filha de santo | Foto: Reprodução

Segundo um comprovante apresentado por Andrea, a mãe de santo repassou o valor em 16 de fevereiro, com a condição de que o dinheiro fosse devolvido com R$ 300 de juros no mês seguinte. No entanto, o pagamento jamais teria sido feito.