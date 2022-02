Butantan entrega amanhã 10 milhões de doses da CoronaVac

O Instituto Butantan vai entregar amanhã mais de 10 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 16, pelo presidente do Butantan, Dimas Covas.

“Nós entregaremos a totalidade dos 10 milhões de doses, que já saem amanhã para os depósitos do Ministério da Saúde. O contrato foi assinado e, portanto, a liberação será imediata. Neste momento, estamos nos preparando para fazer esta entrega amanhã de manhã”, disse Covas.

Em janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a CoronaVac para uso em crianças com idade a partir de 6 anos. As doses adquiridas pela Saúde serão aplicadas nesse público. O contrato foi fechado por R$ 364 milhões. Segundo a pasta, 2 milhões de crianças entre 6 e 11 anos já iniciaram o ciclo vacinal com a CoronaVac.

Atualização da CoronaVac

De acordo com Dimas Covas, o laboratório chinês Sinovac, fabricante da CoronaVac, já trabalha para desenvolver uma vacina específica contra a variante Ômicron. Os estudos clínicos se iniciam neste mês de fevereiro, em Hong Kong.

“Na semana passada, a nossa parceira Sinovac anunciou o desenvolvimento da vacina específica para a variante Ômicron, e essa vacina deve entrar em estudo clínico ainda neste mês. O estudo clínico deve se iniciar em Hong Kong, na China. E nós estamos nos preparando para fazer um braço desse estudo no Brasil”, disse.